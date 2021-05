Sílvia Abril demana prioritzar la vacunació dels actors: «És crucial»

Altres notícies que et poden interessar

Sílvia Abril va reclamar en una entrevista a La Sexta que els actors tinguin prioritat a l'hora de rebre les vacunes. L'actriu sosté que "és crucial" per seguir desenvolupant la seva activitat sense riscos.Si bé defensa que "la cultura és segura" per als espectadors, Abril diu que "una altra cosa és la nostra seguretat a l'escenari". Així, va demanar "per favor que ens vacunin als actors, un cop acabades les persones de risc i els sanitaris".Abril argumenta que "a l'escenari no es pot respectar la distàncies de seguretat". L'actriu posa com a exemple Broadway, on "s'han vacunat tots els artistes que estan en actiu". "Hi ha moltes funcions que s'han hagut d'aturar per contactes entre nosaltres", recorda.

