El PSC concreta la «refundació» de TV3 per allunyar-la del relat independentista

El PSC té al punt de mira la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquest dilluns ha concretat la seva proposta de refundació perquè deixi de ser "un instrument de l'estratègia independentista" i recuperi "l'esperit fundacional i la seva missió de servei públic". Els socialistes van demanar fa pocs dies la destitució del director de TV3, Vicent Sanchis, i del cap d'Informatius, David Bassa, i els resultats del 14-F els han donat un paper clau en l'elecció del nou consell de la CCMA, on volen obtenir-hi tres dels set llocs que s'hauran de repartir amb ERC i Junts. La formació guanyadora de les eleccions considera que a TV3 no hi ha "pluralisme" i per això cal replantejar tota la Corporació.El document, de 37 pàgines, fa un anàlisi de la situació de la CCMA i planteja dotze propostes, de les quals les dues primeres són "irrenunciables" per poder iniciar el procés de refundació. El PSC vol "restablir les missions de servei públic" per "garantir efectivament la transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l'equilibri territorial", cosa que ara, segons els socialistes, no passa. L'objectiu passa pels òrgans de govern de la CCMA i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). En aquest sentit, la segona proposta passa per renovar els òrgans de govern de la CCMA i del CAC.El document també planteja l'elaboració d'un "pla estratègic integral" per definir plans d'acció de la CCMA per avançar en la transició digital i ser "un element tractor" de la indústria audiovisual. En el procés de refundació caldrà, segons la proposta del PSC, redactar i aprovar un contracte-programa de la CCMA "amb vocació de consens" i "objectius assumibles" que permetin complir amb el servei públic i un finançament plurianual que doni "estabilitat" als mitjans públics. Segons els socialistes cal també "reconstruir els vincles de confiança amb el conjunt de la societat catalana" a partir d'informatius d'actualitat, programació d'entreteniment i formats educatius amb una proposta digital, transmèdia i multiplataforma.Els canvis a la CCMA també passen, segons el PSC, per una reestructuració organitzativa, tècnica i operativa. La reestructuració organitzativa ha de permetre la culminació de la CCMA-Digital a través "sinèrgies i externalització" de serveis amb empreses del sector especialitzades. Pel que fa a la reestructuració tècnica i operativa, el document planteja adaptar tota la cadena de valor dels mitjans públics als nus entorns comunicatius, que requereixen una "major flexibilitat i agilitat". Proposen integrar mitjans i "pensar en clau digital", així com "centralitzar la producció de tots els continguts d'informatius i actualitat en una única redacció".La refundació implicaria també concentrar esforços per respondre a un mercat "cada cop més dinàmic i competitiu", seguint les passes de la BBC. La CCMA, diuen els socialistes, ha d'apostar decididament per la construcció d'una plataforma de serveis Over The Top (OTT), "amb participació de tots els operadors públics de l'Estat". Plantegen, en aquest sentit, la creació d'un catàleg de continguts sota demanda "que mostri la riquesa dels pobles d'Espanya" i "permeti aprofundir en una visió federal de l'Estat". Una altra de les qüestions a tenir en compte és la reactivació de la capacitat de comercialització de la CCMA, tant pel que fa a la publicitat com per la venda de drets.El PSC considera també que la CCMA ha de ser una "peça clau" en la construcció del Hub Audiovisual de Barcelona. "El pes de l'actual CCMA en el mercat local ha de servir de palanca per consolidar un ecosistema audiovisual que aglutini i amplifiqui les capacitats del sector", diu el document. El programa Next Generation EU hauria de ser una oportunitat per dur a terme aquesta transformació i consolidar el sector industrial que ha de convertir-se en un dels motors de l'economia catalana.Per últim, la proposta de reforma del PSC inclou també la necessitat de millorar els mecanismes de control i avaluació i alerta també que és "un parany" basar-ho en informes "de part" o "mesures d'audiència". "Són mesures superades pel nou escenari digital i que no tenen en compte valors qualitatius dels serveis, el grau de compliment de les missions de servei públic i el nivell de satisfacció de la ciutadania".

