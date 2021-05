Junts consultarà a les bases la investidura d'Aragonès i refreda l'acord

Han passat dos dies des que va vèncer el primer ultimàtum d'ERC a Junts i l'acord continua lluny de ser imminent. Si més no, aquesta és la visió que ha traslladat Elsa Artadi, portaveu de la formació de Carles Puigdemont, en roda de premsa aquest dilluns. Qualsevol entesa amb els republicans, això sí, serà sotmesa a votació de les bases, un escenari que fins ara la direcció havia descartat. El format d'aquesta consulta no està definit, però sí que ha indicat que qualsevol opció sobre la tria de Pere Aragonès i una hipotètica entrada al Govern haurà de ser validada per la militància. En l'últim mes, això sí, la cúpula ho havia anat descartant, segons defensaven fonts oficials."No es pot dir exactament en quins termes es farà la votació", ha apuntat Artadi, que refredat l'acord amb ERC en la mesura que encara hi ha desacord sobre l'estratègia independentista. La votació ha rebut el suport majoritari de la direcció, que la setmana passada ja va tractar de manera tangencial aquesta qüestió. En tot cas, ha apuntat que no hi ha hagut "un abans i un després", com sí que ha detectat Marta Vilalta, portaveu dels republicans . Artadi també ha negat que existís un ultimàtum plantejat en privat, perquè la data de l'1 de maig només l'han conegut -diu- als mitjans de comunicació. "Totes les reunions són positives", ha volgut traslladar la dirigent de Junts.El partit de Puigdemont i Jordi Sànchez, que aquest dissabte clouran el congrés extraordinari que situarà Anna Erra com a presidenta del consell nacional , insisteix que l'opció prioritària és el Govern de coalició. Les reunions sectorials estan programades per aquesta setmana, però encara no s'ha obert la carpeta institucional, sota la qual s'hi han de definir les prioritats a Interior i a Acció Exterior, per exemple. "La proposta que tenim és que hi hagi un bon acord", ha remarcat Artadi. Segons ella, ERC mai ha traslladat l'opció de manar en solitari, com sí que havia expressat en públic.Junts encara no ha fet el retorn de l'esquema governamental que els republicans han plantejat. Compta amb 14 departaments i redistribueix àrees, però encara ha de ser debatuda per les dues formacions. Els de Puigdemont aspiren a liderar conselleries socials com Salut i Ensenyament , i compten amb assumir Economia. Tot i això, fonts republicanes destaquen que la carpeta sanitària és "innegociable" i que la volen mantenir sota control "sí o sí". Junts, en campanya, va plantejar que Josep Maria Argimon fos el nou conseller en substitució d'Alba Vergés.Una de les opcions que Sànchez ha posat sobre la taula és, si no hi ha acord per entrar al Govern, cedir els vots a Aragonès i així evitar noves eleccions. Aquesta fórmula passaria per col·laborar al Parlament, però situaria ERC en una posició de debilitat a la cambra, on només té garantit -per ara- el suport de la CUP. Sectors de Junts, en tot cas, pressionen perquè es mantingui la fórmula actual i compartir Govern amb els republicans. Ho ha reiterat aquest dilluns la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.Dissabte hi va tornar a haver una cimera a Lledoners -la segona després de la de dimarts, en la qual es va abordar per primera vegada l'estructura de Govern plantejada per Aragonès-, però les posicions continuen enrocades sobre el full de ruta del procés i el paper del Consell per la República. El plantejament que fan les dues formacions sobre l'estratègia independentista no és radicalment diferent, si s'atén el que diuen els programes electorals, però difereixen sobre els ritmes de la confrontació. ERC i la CUP havien acordat donar dos anys de marge a la taula de diàleg, un termini que Junts vol aprofitar perquè es prepari un pla B. Aquí és on apareixen les discrepàncies.Laura Borràs, presidenta del Parlament, ha apuntat aquest dilluns en una entrevista a l'ACN que no farà una nova ronda de consultes fins que Aragonès no tingui la certesa que podrà ser investit. "El país no està per fer investidures fallides", ha assenyalat Borràs, que en una anterior entrega de l'entrevista va carregar contra l'ultimàtum verbalitzat per ERC i que vencia l'1 de maig. Salvador Illa, cap de files del PSC, ha demanat a la presidenta de la cambra presentar-se a la investidura, però no té suports. Qualsevol acord dependrà, ara, de què diguin les bases de Junts.

