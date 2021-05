ERC aparca l'opció de governar en solitari a l'espera d'un acord amb Junts en «les pròximes hores»

L'ultimàtum fixat per ERC per encarrilar amb Junts un acord per a la investidura de Pere Aragonès finalitzava dissabte. Però aquest 1 de maig no es va segellar cap pacte entre els dos principals partits independentistes, malgrat la segona cimera convocada a Lledoners. Els republicans havien advertit que, si no es produïa una entesa, se sentirien alliberats per explorar "alternatives" a una coalició de govern , que passarien per un executiu en solitari amb l'aval parlamentari de Junts. Però aquest ultimàtum no s'ha complert, perquè ERC ha comunicat aquest dilluns que ha detectat un "punt d'inflexió" en les converses, que ha situat en la reunió de dissabte a la presó del Bages, en la qual van participar Oriol Junqueras i Pere Aragonès. Conseqüent amb el "canvi de tendència" que divisa en Junts, ERC pressiona ara per assolir un principi d'acord en "les pròximes hores o dies".Després de la reunió de l'executiva dels republicans, Vilalta ha expressat que l'"actitud proactiva" que el seu partit ha percebut en Junts els fa pensar en la possibilitat d'una entesa imminent, que ha demanat no demorar per "dinàmiques internes". Amb l'argument de facilitar l'acord i de concedir el "marge de temps" que demana Junts -segons els republicans-, Vilalta ha comunicat que ERC aparca, de moment, la possibilitat d'explorar un Govern en solitari. La formació entén, però, que aquest escenari encara no es pot descartar. "Estem a prop d’un possible acord", ha insistit la secretària general adjunta d'ERC, que ha demanat als seus socis d'executiu no actuar de forma "irresponsable" a l'hora d'esgotar els terminis. Si el 26 de maig no hi ha un pacte, es convocarien eleccions de forma automàtica.Les diferències entre Junts i ERC continuen tenint com a qüestió nuclear el full de ruta . L'estratègia independentista i com s'ha de decidir -el rol que ha de tenir el Consell per la República i el pla B a la taula de diàleg , si l'instrument de negociació amb l'Estat no dona resultats- són aspectes que encallen els negociadors. Els dos partits han avançat en el pla de Govern, en els espais de coordinació i també en la definició de l'estructura que ha de tenir l'executiu, per bé que no hi ha acords definitius en el repartiment de conselleries. En l'apartat de l'estructura del Govern, Vilalta ha confirmat que Junts encara no ha fet el retorn de la proposta plantejada per ERC dimarts passat. Els republicans entenen que no es podrà considerar que hi ha acord mentre no es tanquin totes les carpetes de la negociació.Junts ha replicat ràpidament l'optimisme d'ERC i ha refredat la imminència d'una entesa sobre la formació del nou Govern. De fet, la formació de Carles Puigdemont, que aquest dissabte té fixat un congrés extraordinari, sotmetrà qualsevol decisió que prenguin els negociadors a una consulta de les bases . La investidura d'Aragonès, doncs, acabarà depenent d'una votació de la militància del partit.Qui també s'ha mullat sobre el paper que ha de tenir Junts en aquesta legislatura és la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, que ha descartat que el partit de Carles Puigdemont es quedi fora del Govern, malgrat les discrepàncies estratègiques amb ERC. En una entrevista al programa Cafè d'idees de TVE, Budó ha afirmat que les converses entre la seva formació i els republicans s'"estan duent a terme amb la voluntat que Junts formi part del Govern". "Personalment, crec que Junts és una formació política amb vocació de govern. Per tant, hem de ser al Govern de la Generalitat", ha expressat la portaveu de l'executiu. Budó ha demanat "treballar un bon acord".La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no farà una ronda de consultes fins que tingui la "certesa" que el candidat d'ERC té opcions de ser investit president de la Generalitat. En una entrevista a l'ACN , Borràs ha descartat així que es produeixi una altra investidura fallida. "El país no està per fer investidures fallides i, per tant, quan es faci serà, perquè ha de ser exitosa". Borràs ha deixat clar que no convocarà el ple corresponent fins que no tingui clar que la via Aragonès té possibilitats de prosperar.Al seu torn, la presidenta de la cambra catalana considera que Salvador Illa (PSC) és un candidat "no viable", ja que té una majoria de vots en contra. Borràs ha avançat que probablement aquesta vegada la ronda amb els grups tindrà un format telefònic.

