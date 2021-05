Sant Andreu tindrà la recollida porta a porta més àmplia de Catalunya

El barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona estrenarà el 24 de maig el sistema de recollida de residus porta a porta més gran de Catalunya. Arribarà a 28.000 veïns en dues fases. La primera s'implantarà en 6.000 habitatges i a l'octubre en 6.000 més. També s'inclouen en la recollida més de 1.100 locals comercials.El sistema preveu recollir a la porta de les finques totes les fraccions de residus, orgànica, reciclables, paper i cartró i rebuig, mentre que el vidre es mantindrà en contenidor de carrer. La freqüència de recollida de cada fracció amb aquest sistema porta a porta depèn de la tipologia del residu, de la generació a les llars i del seu volum.Per poder procedir a l’òptima separació dels residus es lliurarà tot el material necessari a cada llar o comerç. Per a la fracció orgànica hi haurà bosses compostables, un cubell airejat per a la cuina i un altre més gran i amb xip per treure l’orgànica al carrer.Per als reciclables s’entregaran bosses grogues i per al rebuig, bosses grises, totes dues semitransparents i amb xip. El paper s’haurà de deixar en bossa de paper o dins de capses de cartró, o bé en el bujol comunitari per les finques que en tinguin. El cartró s'haurà de treure correctament plegat. La recollida del vidre es mantindrà en contenidor de carrer.El sistema comportarà la retirada de 283 contenidors al carrer un cop implantades les dues fases. Amb el desplegament en aquest primer sector es guanyaran al voltant de 150 metres quadrats en vorera i plataforma única per als vianants i també permetrà augmentar el nombre d’aparcaments de bicicleta, zones de càrrega i descàrrega i aparcament per a motocicletes.Sant Andreu del Palomar és el segon barri de la ciutat on es desplega el sistema porta a porta. El primer va ser Sarrià vell, on el sistema va començar a funcionar a l’octubre de 2018. abans d’implantar aquest sistema hi havia un índex de recollida de selectiva del 19%, mentre ara és del 55,2%. El més destacable del sistema és la reducció de la fracció rebuig, un residu que no es pot tractar i per tant és més contaminant i car de gestionar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor