Els comuns emplacen Aragonès a buscar alternatives a Junts després de vèncer l'ultimàtum

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha emplaçat Pere Aragonès a buscar "alternatives" al pacte amb Junts després de vèncer l'ultimàtum que va posar ERC. "Aragonès va posar un ultimàtum i s'ha demostrat que un govern amb Junts sembla menys viable que el mes passat", ha dit Mena, que ha instat els republicans a "complir la paraula" i explorar un pacte d'esquerres que inclogui els comuns al Govern. En aquests últims dies no hi ha hagut contactes formals entre les dues formacions.Mena ha lamentat que Catalunya continua encallada en el "joc de les cadires" d'ERC i Junts i ha criticat que els republicans plantegin donar Economia al partit de Carles Puigdemont. Els comuns s'ha allunyat de la possibilitat d'apuntalar un govern en solitari d'ERC -la CUP, la setmana passada, no ho va descartar- i ha insistit en la necessitat de tenir un "govern fort, progressista i d'esquerres". Aquesta opció, però, necessitaria del suport del PSC, que fins ara sempre se n'ha desmarcat.El portaveu ha demanat "donar certeses" a la ciutadania ara que s'acaba l'estat d'alarma i el procés de vacunació ja agafa velocitat. En aquest sentit, Mena ha demanat mantenir els ERTO, blindar les pensions, apujar el salari mínim a Espanya i continuar amb la via de la derogació de la reforma laboral. Mena ha reivindicat les manifestacions del dia 1 de maig i ha assegurat que va ser "un dia per commemorar la feina que han fet els treballadors en la recuperació econòmica i sanitària" d'aquests últims mesos.

