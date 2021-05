A judici l'acusat d'assassinar el vigilant d'un supermercat de Mollet del Vallès el 2003

L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui l'home acusat d'assassinar el vigilant d'un supermercat a Mollet del Vallès l'any 2003. L'acusat hauria propinar ganivetades mortals a la víctima en la seva fugida després d'atracar l'establiment, d'on va endur-se un botí de 1.028 euros. Tot i no identificar l'agressor de manera immediata, la investigació oberta va permetre identificar i detenir el presumpte autor dels fets, un home de 35 anys i veí del Prat de Llobregat. El judici se celebrarà amb jurat, i la fiscalia demanarà 28 anys de presó i una indemnització per a la dona de la víctima de 132.000 euros, a més del retorn de l'import robat al supermercat.Els fets van passar el 18 d'octubre del 2003 al supermercat Esclat del barri de Can Borrell de Mollet del Vallès. L'acusat va irrompre a l'establiment en companyia d'un altre home, i davant dels clients presents en el moment dels fets es van dirigir a les caixes registradores i van exigir que els donessin la recaptació que en aquell moment tenien.Mentre treballadors i clients fugien del local, el vigilant de seguretat va intentar parlar amb els dos atracadors, moment en què un d'ells va atacar-lo, donant-li una empenta que el va llançar a terra i agafant-li la defensa reglamentària. Un cop allà, li van propinar diverses puntades de peu i ganivetades en diverses parts del cos, per fugir posteriorment del local."Mogut per l'ànim d'acabar definitivament amb la seva vida, l'acusat va tornar enrere fins el lloc on es trobava malferit el vigilant, li va propinar diverses ganivetades més perquè desitjava provocar-li el major patiment possible abans de morir, sent el seu sofriment molt intens per les nombroses ganivetades que va rebre", detalla la fiscalia en el seu redactat. Un cop culminat l'atac, l'acusat, l'altre atracador i una tercera persona que es trobava al cotxe esperant-los van fugir del lloc dels fets cap a l'autopista AP-7 en direcció Barcelona, per, posteriorment, abandonar el vehicle a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).Segons detalla en el redactat la fiscalia, la víctima va patir diverses ferides per les ganivetades, fins a set ferides que li van provocar lesions severes i la pèrdua d'1,5 litres de sang, que va derivar en un 'shock' hipovolèmic i conseqüentment la mort a les 21.13 h. L'operatiu policial que es va posar en marxa aquell mateix dia no va permetre localitzar els atracadors, si bé van trobar el cotxe que havien utilitzat, que prèviament havien robat.Dotze anys després, però, la investigació dels Mossos d'Esquadra va aconseguir identificar i detenir l'acusat de l'assassinat, que llavors tenia 35 anys i era veí del Prat de Llobregat. No obstant, al maig de 2016 es va decretar la seva llibertat provisional amb mesures cautelars, entre les quals trobar-se sempre a disposició de l'autoritat judicial.La fiscalia demana una indemnització de 132.000 euros per a la dona de la víctima, així com el retorn dels 1.028,92 euros robats al Grup Bon Preu, a més d'una pena de presó de 4 anys de presó pel delicte de robatori amb violència i intimidació i 24 pel d'assassinat amb traïdoria i acarnissament.

