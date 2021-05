El bullying és la màxima preocupació de més de la meitat dels joves catalans. Molt per sobre de les drogues o el fracàs escolar. Aquesta problemàtica continua sent molt present a les aules: el 54% dels adolescents han estat implicats en casos de bullying com a agressors, víctimes o testimonis, segons una enquesta realitzada a 8.600 joves per la Fundació Barça, a través d'Adolescents.cat. En concret, a Catalunya,. Així ho revela un estudi de les entitats Amalgama 7 i Fundació Portal, que posa de manifest la importància de detectar els casos d'assetjament i tractar-los. I és que poden arribar a causar molt patiment a les víctimes, però també poden deixar seqüeles als agressors, com ara angoixa, explica a Adolescents Javier Feliz, director d'ITA de Trastorns de Conducta.El 2 de maig, Dia Internacional Contra el Bullying, Adolescents.cat ha volgut escoltar la veu dels que estan a l'altra banda:. Diversos joves expliquen per què feien bullying als seus companys i com els va afectar aquella situació. Quins van ser els motius què els van empènyer a dur a terme aquests actes i quines han estat les conseqüències, al llarg dels anys, després de ser-ne conscients.El nom dels 7 testimonis han estat modificats per mantenir-ne l'anonimat. La Maria té 24 anys i quan anava a l'institut feia bullying a companys que venien d'un altre país, eren d'una altra classe social o tenien algun grau de dificultat en l'aprenentatge. Se'n penedeix tant, que actualment és educadora infantil i treballa en una fundació de malalts mentals. "El que més greu em sap és no haver demanat perdó a aquella gent que vaig ferir", assegura."A moltes de les persones que els vaig fer bullying els he pogut demanar perdó". En Marc té 24 anys i insultava els seus companys de classe, fins que li van cridar l'atenció. Per sort, ha pogut sortir d'aquest pou i gràcies a hores de treball personal ara se sent millor persona.La Carla té 16 anys i no estava gaire bé amb ella mateixa quan va haver de començar l'ESO. "Vaig pagar tots els meus problemes sobre la meva millor amiga". El bullying li va fer a la seva millor amiga, sempre anaven juntes fins que es van enfadar i va pagar tota la ràbia contra ella. Amb els anys s'han pogut perdonar, i la Carla assegura que gràcies a aquesta experiència la seva personalitat ha canviat cap a millor.En Martí té 21 anys i amb el seu grup d'amics els encantava jugar a videojocs, però va començar a deixar-ne un de banda. Els insults cap a ell cada vegada anaven a més, "i un dia li vaig passar per whatsapp una foto que li havíem fet per deixar-lo en ridícul". Però el que va respondre va ser el seu pare, avisant-los que l'assetjament era un delicte."Amb els anys he vist el mal que vaig fer a una noia que no m'havia fet res". La Naia actualment té 16 anys i a la persona que va fer bullying era una persona de la seva classe. "Sincerament jo no estava bé amb mi mateixa, aleshores no ho veia". L'amiga va demanar ajuda al centre, i a partir d'aquí la Naia va començar a veure que havia de canviar d'actitud."He fet bullying perquè a mi me n'havien fet en el passat", explica en Dídac. Té 20 anys i en el passat va insultar i tractar amb superioritat a companys. "Realment ho feia perquè estava malament, i creia que era normal perquè a mi m'ho havien fet en el passat". Ara, després de mesos de teràpia, té detectats els motius pels quals va tenir aquest comportament i ho ha superat.

