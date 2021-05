Desenes de cabirols, senglars i gossos moren ofegats als canals de reg de Lleida

Un senglar intentant sortir de l'aigua. Foto: Jaume Torres

Desenes de cadàvers d'animals apareixen als canals de reg de la demarcació de Lleida. Entitats ecologistes com Ipcena i la Federació de Caça de Catalunya han alertat d'aquesta situació que afecta cabirols, senglars i també animals domèstic com gossos.Les entitats reclamen a la Generalitat que prengui mesures per evitar imatges com la que s'ha vist darrerament al canal d'Arbeca, on s'ha trobat una quinzena de cabirols morts que s'han ofegat en caure a l'aigua i no poder-ne sortir. En declaracions a, caçadors de Ponent demanen la instal·lació de rampes a l'interior de les infraestructures de reg per tal de facilitar la sortida dels animals que hi cauen.El col·lectiu explica que ha denunciat aquest cas a l'administració sense que se n'hagi obtingut cap resposta. "Els animals cauen a l'aigua i fan esforç per sortir, però la majoria de vegades no poden i acaben ofegats després de quedar esgotats", apunta un caçador, que reconeix haver trobat en alguna ocasió més d'una vintena de senglars morts al Canal d'Urgell i de veure com els animals intenten salvar-se, moltes vegades sense èxit. En aquest sentit es recorda que aquesta problemàtica també posa en perill les persones atès que algunes d'elles intenten fer sortir els animals de l'aigua. "Aquestes morts no són conseqüència de desastres naturals ni de furtius. Es podrien evitar", expliquen els caçadors.L'entitat ecologista Ipcena, per la seva banda, apunta als responsables del Canal d'Urgell i els acusa de no prendre totes les mesures de seguretat per evitar aquests ofecs massius. El col·lectiu que lidera Joan Vázquez creu que s'haurien de posar rampes i també baranes als perímetres dels canals, una petició que ha estat acollida pel president del canal, Amadeu Ros, que assegura estar obert a solucionar aquest problema. Tot i això, Ros admet no tenir constància de les morts dels animals.

