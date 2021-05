El toc de queda s'acabarà el 9 de maig si es mantenen les dades actuals

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha apuntat que a partir del 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma, no serà necessari mantenir el toc de queda nocturn si les dades epidemiològiques continuen com fins ara.En una entrevista al Cafè d'idees de La 2, Budó ha assenyalat que sembla que les dades estan "estabilitzades amb una tendència a la baixa".De totes maneres, la portaveu ha assegurat que el Consell Executiu de demà dimarts aprovarà "en principi" un marc normatiu per poder aplicar un toc de queda o confinaments perimetrals més enllà del 9 de maig."Ens preparem per poder-ho fer", ha afegit. També ha recordat que totes les mesures addicionals d'aquest tipus hauran d'estar avalades pel TSJC.

