Les farmàcies podran vendre tests d'autodiagnòstic contra la Covid

El Ministeri de Sanitat ha activat la tramitació d'un reial decret que autoritzarà la venda de tests d'autodiagnòstic de la Covid-19 a les es farmàcies. Les proves es podran comprar lliurement, sense recepta mèdica.Quan s'hagi aprovat el reial decret, que està publicat a la pàgina web del ministeri com a esborrany i estarà en audiència pública fins al 13 de maig, ja es podran adquirir els tests d'automostra a qualsevol farmàcia amb l'objectiu d'"ampliar al màxim la capacitat diagnòstica perquè sigui més eficient".A les farmàcies es podran comprar dos tipus de prova que fins ara requerien professionals sanitaris per "reduir la pressió assistencial". Així, es comercialitzaran tests d'antígens per "identificar ràpidament les sospites de casos positius" i també proves d'anticossos, que "tot i no servir per detectar infeccions actives, exceptuar-los de la prescripció contribuirà igualment a reduir la pressió del sistema sanitari".Catalunya -i altres comunitats autònomes- i les farmàcies ja demanaven aquest canvi fa mesos. De fet, al novembre Salut va proposar-ho però la mesura no va prosperar. En altres països ja es fa des de la passada tardor, com ara a França, Portugal o el Regne Unit.

