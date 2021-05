Borràs no farà una ronda de consultes fins que tingui la certesa que Aragonès pot ser investit

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no farà una ronda de consultes fins que tingui la "certesa" que el candidat d'ERC, Pere Aragonès, té opcios de ser investit president de la Generalitat. En una entrevista a l'ACN, Borràs ha descartat així que es produeixi una altra investidura fallida i considera que Salvador Illa (PSC) és un candidat "no viable" ja que té una majoria de vots en contra. La presidenta de la cambra catalana ha avançat que probablement aquesta vegada la ronda amb els grups tindrà un format telefònic i, davant les peticions de diversos partits perquè faci ja aquesta ronda, Borràs ha respost que té contactes informals per prendre la temperatura a les negociacions."El país no està per fer investidures fallides i, per tant, quan es faci serà perquè ha de ser exitosa". D'aquesta manera taxativa Borràs ha deixat clar que no permetrà que hi hagi una altra investidura fallida i, per tant, que no convocarà el ple corresponent fins que no tingui clar que la via Aragonès té possibilitats de prosperar. Les negociacions entre ERC i Junts no han fructificat encara en un acord Segons Borràs, la ronda de consultes és formalment el "tràmit" que dona pas a la investidura, però ha volgut deixar clar que el fet que no hi hagi hagut una segona ronda no vol dir que no conegui l'estat de les negociacions. I és que, segons ha explicat, de manera informal es veu amb representants dels partits pràcticament cada dia. La presidenta del Parlament no ha volgut fixar una data per a la ronda de trucades i s'ha limitat a dir que "quan la feina estigui prou madura serà quan la investidura serà possible".El candidat del PSC, Salvador Illa, ha dit que tornarà a traslladar a Borràs que vol sotmetre's a un debat d'investidura, però la presidenta del Parlament creu que la situació no ha canviat i que només hi ha un candidat, Pere Aragonès. "Escoltaré Illa, com a la resta, i si constato que la situació és la mateixa, tindrem el mateix candidat. No es tracta de voler ser candidat sinó de tenir la viabilitat de ser-ho", ha replicat davant la insistència d'Illa. Borràs considera que el dirigent socialista continua tenint una majoria de vots en contra la seva investidura. "Si diem que no farem una nova investidura fallida, no farem una sessió d'investidura on hi hagi la majoria de vots en contra. Hem de ser seriosos", ha conclòs.Borràs ha explicat que posarà en marxa una iniciativa per "obrir" el Parlament a les "necessitats reals" de diversos sectors. Es tracta, segons ha dit, de dedicar un dia monogràfic a un àmbit concret per tal que els sectors puguin anar a la cambra catalana, es generi debat i que després els diputats puguin treballar legislativament per millorar la vida dels ciutadans. La primera jornada monogràfica estarà dedicada a la vulnerabilitat i es convidarà les entitats del tercer sector però també preveu aquest tipus de jornades per a altres àmbits com la cultura, l'empresa o la salut.La presidenta de la cambra creu que la "confrontació directa cos a cos" amb Vox potser no és la millor estratègia perquè, segons ha dit, justament el partit d'extrema dreta busca un "reclam mediàtic". Així doncs, Borràs es basa en la premissa que "al Parlament es pot parlar de tot però no es pot dir de tot". Es tracta, segons ha afegit, d'un "equilibri molt fràgil"."Jo he optat per, sempre que no s'infringeixi de manera clara el reglament, fer les reflexions que consideri oportunes a fi i efecte de poder corregir i limitar algunes de les afirmacions que es facin", ha dit, per després advertir que aplicarà el reglament i expulsarà diputats si no atenen a les tres crides a l'ordre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor