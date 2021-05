​El mem «Disaster Girl» es ven com a NFT per mig milió de dòlars

La protagonista del mem conegut com "Disaster Girl", la nord-americana Zoë Roth, en la que apareix ella de nena somrient de manera malèfica davant d'un edifici en flames, ha venut la seva popular imatge en format NFT per mig milió de dòlars (415.000 euros al canvi).NFT, sigles de "token no fungible", és una tecnologia basada en blockchain que garanteix l'autenticitat d'un arxiu en format digital com una obra d'art, així com qui és el seu propietari.Roth, que actualment té 21 anys, es va convertir en un rostre molt conegut d'internet quan era nena, a l'any 2005, quan el seu pare la va fotografiar somrient davant d'un incendi. La fotografia es va publicar el 2007 i es va tornar un mem, conegut com a "Disaster Girl", el que es mostra la cara de la nena al costat de diverses catàstrofes.Aquesta imatge s'ha venut com a NFT per 180 unitats de la criptomoneda Ether, que equivalen a 415.000 euros, en una subhasta que va tenir lloc el 17 d'abril, tal com recull el diari The New York Times

