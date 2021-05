​Mor un home en caure des del Castell de Taradell

Un veí de Taradell ha mort en caure des del Castell de Taradell on s'hi celebrava un aplec de sardanes. L'accident s'ha produït el matí quan l'home s'ha precipitat per uns 20 metres d'altura. L'han rescatat els Bombers i ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell on ha mort durant aquesta tarda. Tal com explica Taradell.com , el traspassat és Joaquim Feixas, de 67 anys, un home molt vinculat a l'Agrupació Sardanista Taradell i en altres entitats del municipi.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís al voltant de tres quarts de 12 del matí i un helicòpter del SEM i un altre dels GRAE s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'home, que ha patit un politraumatisme greu, ha estat evacuat en estat crític.

