El govern espanyol frena l'eliminació de l'ajuda a la retribució conjunta de l'IRPF

El govern espanyol ha aturat el pla per eliminar l'ajuda fiscal a les llars que presenten la declaració conjunta de l'IRPF després de l'allau de crítiques rebudes per part de l'oposició. La mesura es va incloure al pla de recuperació que la Moncloa va enviar divendres a Brussel·les, però fonts de l'executiu citades per diversos mitjans apunten que esperaran el dictamen dels experts sobre la reforma fiscal i prendran una decisió "sense incrementar la càrrega fiscal de les famílies".La mesura que el govern espanyol volia eliminar beneficia dos milions de llars i el seu cost puja a uns 1.000 milions d'euros per any. L'Autoritat Fiscal (Airef) va elaborar l'any passat un informe sobre els beneficis fiscals del sistema tributari espanyol en què repassava els avantatges i inconvenients d'aquesta reducció de l'IRPF. Calculava que el cost per a les arques públiques d'aquesta iniciativa pujava a 2.293 milions d'euros, i els beneficiaris eren uns 4,2 milions de persones. Això és 2,1 milions de llars, el 18% dels contribuents i el 17% de les famílies. L'organisme sosté que el benefici fiscal es reparteix de manera homogènia i no altera la desigualtat.Segons el pla del govern espanyol, es preveu una "progressiva desaparició de la reducció per tributació conjunta mitjançant l'establiment d'un règim transitori, perquè genera un desincentiu a la participació laboral del segon perceptor de la renda, principalment les dones".El pla fa un anàlisi d'aspecte d'igualtat de gènere i defensa que un sistema tributari "modern" no ha de servir exclusivament per procurar uns ingressos que financin la despesa pública, sinó que "ha de contribuir directament a potenciar l'impacte de les polítiques públiques i servir de catalitzador per aconseguir transformacions en àmbits com la igualtat de gènere, l'atenció a la discapacitat, la conservació del medi ambient o la protecció de la salut".

