Rufián es burla del PP i Figo s'hi enganxa

Consejero de los 18 meses en el congreso (ni un día más), Gabriel Rufián.



Consejera de Agricultura, Meritxell Serret.



Consejera de Presidencia, Marta Rovira.



Consejero de Turismo, Carles Puigdemont.



Consejero de Economía(3%) Jordi Pujol https://t.co/TgFrZuliVP — Luís Figo (@LuisFigo) May 2, 2021

Gabriel Rufián és dels habituals a Twitter, però qui també s'està destapant des de fa temps com un usuari actiu és l'exfutbolista Luis Figo, que s'ha posicionat contrari a Podem i a l'independentisme, i favorable a les tesis de PP i Vox. S'ha vist aquest diumenge un altre cop després que el portaveu d'ERC al Congrés fes burla del PP de Madrid. Rufián ha fet una llista -amb clara ironia- dels nous membres de l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso i a Figo no li ha fet cap gràcia.L'exmadrisista ha fet la seva pròpia llista amb diversos dels represaliats independentistes i no ha faltat l'expresident Jordi Pujol. Segons Figo, Rufián seria "conseller dels 18 mesos al Congrés i ni un dia més", Meritxell Serret seria consellera d'Agricultura, Marta Rovira de Presidència, Carles Puigdemont de Turisme i Pujol d'Economia. Poca feina un diumenge a la tarda.

