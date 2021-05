El gest de les jugadores del Barça que ha agradat a Quim Torra

Gran Laia, gran equip. Moltes felicitats! https://t.co/gJ6C5Jg6hn — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 2, 2021

La classificació del Barça per a la final de la Champions femenina ha provocat una allau de reaccions a les xarxes. Entre aquestes, la de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. Més enllà d'alegrar-se de la victòria de l'equip, Torra ha aplaudit la manera en què una jugadora blaugrana ha celebrat la classificació.La defensa Laia Codina ha irromput juntament amb altres companyes i membres del cos tècnic a la roda de premsa posterior al partit que estaven fent l'entrenador, Lluís Cortés, i Aitana Bonmatí.Codina portava a les mans una ampolla de ratafia, fet que no ha passat desapercebut pels usuaris de Twitter. Torra ha reaccionat a la piulada d'un d'ells dient "Gran Laia, gran equip. Moltes felicitats!".Igual que Torra, Codina és nascuda a terres gironines, en el seu cas a Campllong. Va arribar al Barça als 14 anys i ja ha guanyat una Lliga i una Supercopa d'Espanya amb el Barça.L'afició de Torra a la ratafia és ben coneguda. La seva predilecció per aquesta beguda es va fer pública el 9 de juliol del 2018, quan va regalar-ne una ampolla al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Més tard, Torra també va donar suport a la cooperativa La Sobirana, de Santa Coloma de Farners, que demanava assolir la "sobirania etílica"

