Ensurt a l'estació metro de Sant Martí per la caiguda d'una planxa del sostre

[youtube]youtube.com/watch?v=-JNafxJ4ZGs[/youtube]Ensurt aquest diumenge al migdia a l'estació de metro de Sant Martí a l'L2 per la caiguda d'una planxa del sostre del recinte. Segons ha informat el consistori, la incidència s'ha produït a un quart d'una del migdia.Per causes que es desconeixen, s'ha desprès una placa de ferro del sostre de l'estació i ha caigut a la via, amb gran terrabastall i algunes guspires.Com a mesura preventiva s'han desallotjat les andanes i els passatgers d'un comboi de metro, "sense greus conseqüències".Diverses dotacions dels Bombers de Barcelona i patrulles dels Mossos d'Esquadra han treballat a la zona –tallant fins i tot un carrer- i s'ha pogut restablir la normalitat a l'L2 uns 20 minuts després de l'incident, cap a les 12.40 hores.

