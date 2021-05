Així es poden netejar les fruites i verdures per eliminar-ne els pesticides

La majoria de vegades que hem de rentar fruites i verdures, ho fem passant els aliments una estona per sota l'aixeta. Tot i aquesta pot ser una manera efectiva d'eliminar-ne els pesticides que duen, no sempre funciona.Si no hi ha la possibilitat de comprar productes orgànics, que no porten components artificials, a continuació unes quantes maneres de garantir que el que mengem està el més lliure possible de components químics.Una possible manera d'eliminar pesticides és deixar la fruita o verdura que vulguem netejar submergida en una solució d'aigua barrejada amb bicarbonat durant 15 segons. La proporció ha de ser d'una cullerada de bicarbonat per dues d'aigua.El vinagre també pot ser una solució, però hi ha l'inconvenient que deixi el seu gust als aliments que estem intentant netejar.Una de les solucions més efectives és no limitar-se a passar per aigua les fruites i les verdures, sinó eixugar-les després amb un drap, fregant-les a consciència.Sens dubte, tot plegat maneres útils d'intentar ingerir el mínim de substàncies químiques. Aquesta és la llista de 12 aliments amb més pesticides que tenim a la nostra cuina.

