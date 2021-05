Ayuso, enxampada amb el micròfon obert l'últim dia de campanya electoral

"No puc tenir més ganes que això passi perquè és un plom increïble". Aquesta és la frase que se li ha escapat a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una conversa informal mentre tenia el micròfon obert. Ayuso estava parlant amb l'alcalde d'Arganda del Rei i president de la Federació de Municipis de Madrid (FMM), Guillermo Hita, durant la celebració dels actes de la comunitat de Madrid pel 2 de maig ( i últim dia de campanya pel 4-M) quan ha reconegut que alguna cosa li suposa un "plom increïble". Es pot escoltar en aquest vídeo de La Sexta:La frase, però no sé sap si fa referència als actes oficials del 2 de maig que Ayuso ha de presidir, o bé si és per la pandèmia o la campanya electoral. Sigui el que sigui, té a líder del PP bastant cansada. Poc després que s'hagin pogut sentir les paraules d'Ayuso, tant ella com Hita han entrat a la Reial Casa de Correus per celebrar la festa del 2 de maig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor