El Barça femení, classificat per a la final de la Champions

El Barça jugarà la final de la Champions a Göteborg després de superar el PSG (2-1) aquest dissabte. Les jugadores blaugranes, amb dos gols de Lieke Martens, han fet bons els pronòstics i intentaran aconseguir per primera vegada el trofeu més desitjat.Es tracta d'una fita que no es repetia des de feia dos anys, quan les de Luís Cortés van perdre la final i ara tornen a tenir a l'abast el desitjat trofeu continental. Les blaugranes són les primeres que obtenen el bitllet a Göteborg i ara esperen rival que decidirà de l'eliminatòria entre el Bayern de Munic i el Chelsea.L'equip ha disputat el triomf a les franceses del PSG des del primer moment i en només mitja hora el Barça ja ha aconseguit situar-se en 2-0. L'avantatge s'ha vist reduïda poc després per un gol de Marie-Antoinette Katoto. Però no ha estat suficient, ja que les blaugranes han resistit aconseguint així classificar-se per a la final de la Champions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor