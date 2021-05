Concentració a Barcelona contra les macroinstal·lacions de renovables i en defensa dels micropobles

Desenes de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les macroinstal·lacions d'energies renovables que s'estan projectant arreu de Catalunya i per defensar els micropobles que les "pateixen".La protesta, convocada per l'Associació de Micropobles i la Xarxa per la Sobirania Energètica, ha aplegat una quarantena d'entitats que han exigit que es derogui el decret llei 16/2019.Reclamen un canvi de model que escolti el territori i que s'aposti per instal·lacions d'autoconsum i altres estratègies més sostenibles. De fet, estan a favor de la transició energètica, però "no de la forma que s'està fent ara". "Renovables sí, però així no", han cridat en diverses ocasions els concentrats.L’allau de projectes sol·licitats en any i mig per desplegar plaques productores d’energia solar a Catalunya presenta unes xifres que han alertat a cooperatives agràries, regants, alcaldes, ecologistes i alguns tècnics del paisatge i l’urbanisme rural. La pressió de les renovables s’estén ara de les carenes desitjades pels lobbys eòlics a les planes, de les muntanyes als camps de conreu, i aquí la confrontació entre models econòmics fa més punyents, per més massives i per més excloents encara, les discrepàncies.La Generalitat es va comprometre el 2017 a atendre la meitat de la seva demanda d’electricitat amb energies renovables l'any 2030 i el 100% el 2050. El desenvolupament fins ara de les infraestructures no fa albirar l'assoliment d'aquestes fites en les pròximes dècades. Per resoldre aquest endarreriment, l'executiu català ha accelerat el desplegament d'energia neta a Catalunya amb la implantació de noves infraestructures eòliques i fotovoltaiques , responsables actualment d'un 10% de l'electricitat que es consumeix al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor