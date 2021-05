Mor un motorista en un accident a l'Ametlla de Mar

Un motorista ha mort en una sortida de via a l’N-340a a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha localitzat el cos sense vida de l'home al costat de l’N-340a, al punt quilomètric 228, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de la desaparició ahir a les 23.20 h.Per causes que encara s’estan investigant, el motorista hauria sortit de la via. La víctima és J.M.U., de 35 anys i veí de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

