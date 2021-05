Mor un motorista en un accident a Pinell de Brai

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí després de sortir de la via N-230B "per causes que encara s'estan investigant" i accidentar-se en el municipi de Pinell de Brai (Tarragona). La policia catalana ha rebut l'avís a les 9:34 hores, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor