El govern espanyol promet reformes laborals abans del 2022

"Caldrà justificar la causa per la qual un contracte no té caràcter indefinit (...) El contracte estable serà la normalitat i tot el que surti extramurs d'aquesta normalitat s'examinarà", ha avisat Díaz, que finalment s'ha mostrat convençuda que aquest maig -passades les eleccions a Madrid- "començarà la legislatura de debò". "Crec que desplegarem, amb moltíssima il·lusió i moltíssima esperança, el programa de govern, perquè és el que vol la ciutadania. La legislatura comença ara. Fa més d'un any que estem centrat en la gestió de la crisi més gran que hem conegut al món", ha conclòs la titular de Treball i Economia Social.

La ministra de Treball i vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha anunciat que "les reformes laborals estaran publicades al BOE aquest any, abans del 31 de desembre". "Per això els agents socials ja hi estan treballant intensament. Només hem deixat per a principis de 2022 la llei d'Ocupació, nou marc per a les polítiques actives del qual ja tenim un esborrany. "La resta es farà el 2021", ha puntualitzat Díaz en una entrevista a La Vanguardia.En paral·lel, la titular de Treball ha avançat que la setmana que ve es publicarà el document complet sobre el mercat laboral. "I us he de dir que els agents coneixen l'abast de les deu grans reformes. No només les coneixen, sinó que hi estan treballant de ple", ha insistit Díaz."I també les set grans inversions que al si del mercat de treball desplegarem", ha afegit la ministra de Treball i Economia Social, que ha defensat amb vehemència la "revolució de l'ocupació" que comportarà la reforma laboral."A Europa ningú pot entendre per què el 2019 vam tenir més de 6 milions de contractes amb una durada inferior a set dies. No és possible teixir un país amb aquestes modalitats de contractació", ha etzibat Díaz. "S'està posant l'èmfasi als tres contractes i crec sincerament que això és secundari. La clau està en la causalitat i en la raó de cada contracte i les conseqüències que porta", ha comentat la ministra de Treball.

