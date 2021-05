«Més val boig conegut...», l'estrany míting de la campanya d'Ayuso

La versión extended de Bea Fanjul.

No tiene desperdicio.

Esto de las cañas "a la madrileña" en libertad se les está yendo de las manos. pic.twitter.com/ICxFC4XNLp — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) May 1, 2021

Mi momento favorito es de la campana. pic.twitter.com/DNk3w1XEqE — Mikel López Iturriaga (@mikeliturriaga) May 2, 2021

«Más vale malo conocido, que bueno por conocer. Doncs això és Ayuso». La frase no l'ha pronunciat cap enemic de la presidenta i candidata del PP a la Comunitat de Madrid, sinó la presidenta de les Noves Generacions del partit, Beatriz Fanjul, en el míting més estrany, per dir-ho suaument, de la campanya per a les eleccions autonòmiques de dimarts."Cada vegada que improviso, espanto el personal", començava dient, amb tota la raó, Fanjul. En un misssatge dirigit als joves, Fanjul insistia a no deixar-se "col·lectivitzar" i assegurava que el jovent és "rebel per naturalesa".També va haver-hi temps per un curiós símil entre el comportament electoral i el flirteig. "Quan us agrada una noia, la Maria, no aneu cap a ella a través de l'Anna, oi?".Tot plegat davant l'atenta mirada del director de coordinació de l'alcaldia a Madrid, Ángel Carromero, condemnat per la mort de dos opositors cubans en un accident de trànsit el 2012. "Carromero, em mataràs", deia Fanjul rient. "Ayuso és Lady Madrid", acabava dient Fanjul.No va ser l'única intervenció comentada en el míting. "Serem feixistes, però almenys sabem governar", deia l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

