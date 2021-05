Els 12 aliments amb més pesticides

Els pesticides són els químics que s'utilitzen per controlar les plagues en els cultius. Ara bé, es tracta de productes que quan consumim les fruites i verdures cal netejar correctament per la càrrega que comporten. L'associació americana Ecologist World Group ha estat 17 anys realitzant un informe en què recull la presència dels pesticides en els aliments que comprem als supermercats. Al document , fan un recopilatori de quines són les fruites i verdures que tenen més pesticides, on el primer lloc l'ocupen les maduixes. Seguidament hi van els espinacs, la col Kale, les nectarines, les pomes, el raïm, les cireres, els melicotons, les peres, el pebrot, l'api i els tomàquets.La llista està avalada per la Comissió Europea, que malgrat això, assegura que cap producte europeu supera els límits de pesticides permesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor