Borràs replica a ERC que els «ultimàtums» afegeixen pressió per «intentar descarrilar» un acord

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha considerat que els ultimàtums són "pressions" i que "no és el que més convé" a la negociació. D'aquesta manera s'ha referit en una entrevista a l'ACN feta abans de la segona cimera a Lledoners al fet que ERC fixés l'1 de maig com a data per arribar a un acord de govern de coalició amb Junts. Per a Borràs, cal posar tots els esforços en fer que les coses funcionin i no en posar "pressions sobrevingudes que el que segur faran és intentar descarrilar o ajudar a descarrilar el que ha de quedar més ben encarrilat que mai". D'altra banda, la presidenta de la cambra catalana defensa que els partits han de preparar com avançar cap a la independència per desenvolupar-ho ara i no deixar-ho per al 2023.L'endemà que expiri el termini de l'1 de maig assenyalat al calendari per part d'ERC, Borràs defensa que les negociacions s'han de basar en la "fortalesa" dels acords i no en la "pressió" del calendari. El partit d'Oriol Junqueras va alertar que si no hi havia acord abans d'aquesta data, explorarien la possibilitat d'un govern en solitari que també passa pel suport necessari de Junts a la investidura de Pere Aragonès.Borràs ha recordat que el govern en funcions va proposar fer les eleccions el 30 de maig, per tant, segons ha apuntat, en aquests moments encara ni s'haurien celebrat els comicis i la formació del govern no s'hauria produït fins després de l'estiu. "Però ara sembla que no puguem viure ni un dia més sense govern. Hi ha un govern en funcions que pot funcionar", ha afegit en referència a la urgència d'ERC per formar ja un nou executiu.Segons Borràs, el 26 de maig sí que és un termini que suposa el límit per no anar a unes noves eleccions i ha defensat que s'ha de treballar en el marc d'aquest calendari. "No fa falta afegir altres límits que posen més pressió i que poden treure fiabilitat i robustesa a un acord que ha de ser molt sòlid i robust", ha argumentat. Tenint en compte que el primer debat d'investidura fallit de Pere Aragonès va ser el 26 de març, el reglament del Parlament estableix un termini de dos mesos per intentar una altra investidura, en cas contrari es convoquen automàticament noves eleccions.La presidenta del Parlament no ha volgut entrar en els motius pels quals ERC ha afegit "pressió" a les negociacions i s'ha limitat a dir que no és partidària d'aquests "ultimàtums" que, segons ha dit, "lluny d'ajudar segurament afegeixen elements de tensió". En el context actual, Borràs creu que ja hi ha molta tensió i que el que s'hauria d'intentar és, justament el contrari, "destensionar".Preguntada per la taula de diàleg, Borràs ha defensat que "cal pensar en què cal fer quan les coses no vagin com hi ha gent que es pensa que aniran" i, per tant, que aquest escenari s'ha de preveure ara i no quan s'esgoti un termini. En aquest sentit, ha afirmat que l'obligació dels representants públics és respondre el que la ciutadania diu amb el seu vot."Tenir una majoria independentista és perquè es pugui avançar cap a la independència i és això el que haurien d'estar preparant els partits independentistes per desenvolupar-ho no el 2023 sinó ara que és quan han rebut el mandat de les urnes", ha conclòs. I és que l'acord entre ERC i la CUP fixa el 2023 com a marge per comprovar si la taula de diàleg amb el govern espanyol dona resultats.

