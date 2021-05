Quatre partits i multa pel jugador del CN Sabadell que va dir «maricó» a un del CN Terrassa

La Federació Espanyola de Natació (RFEN) ha anunciat aquest divendres la sanció contra Nemanja Ubovic, el jugador del CN Sabadell a qui Víctor Gutiérrez, del CN Terrassa, va acusar d'insults homòfobs. Així, el waterpolista serbi ha d'afrontar una suspensió de quatre partits.



L'òrgan competent assegura que "ha quedat provat" que Ubovic va insultar en dues ocasions amb la paraula "maricó" durant la salutació al final del partit disputat entre els dos equips. L'acció, apunten, és una "infracció greu". Per això també haurà de pagar una multa de 200 euros.

Hoy entre todos hemos hecho HISTORIA, sancionando la homofobia en el deporte profesional por primera vez



Gracias a la @RFEN_Oficial y a @deportegob por su firme compromiso por erradicar estos comportamientos del deporte



El deporte es hoy un lugar un poco mejor para TOD@S



🏳️‍🌈🤽🏼‍♂️ pic.twitter.com/cynu6VR4aL — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 30, 2021

Dies enrere, el CN Sabadell ja va anunciar que Ubovic seria apartat de qualsevol activitat oficial de l'equip fins que no es resolgués l'expedient obert després de la denúncia pública de Gutiérrez. Un cop coneguda la decisió, el jugador del CN Terrassa, conegut activista LGTBIQ+ ha celebrat la sanció per xarxes socials: "Hem fet història sancionant l'homofòbia a l'esport professional per primera vegada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor