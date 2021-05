Enxampen una dona disfressada de treballadora mentre robava material sanitari d'una residència

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dissabte una dona per forçar la porta d'una residència per a persones amb discapacitat i apropiar-se de material sanitari del centre. Està acusada d'un robatori amb força.Els fets han tingut lloc cap a les dues de la matinada, quan una treballadora del complex, situat al districte de Sarrià, ha avisat la policia després de veure per les càmeres de seguretat com la dona forçava un dels accessos a l'edifici.Els agents s'han desplaçat fins al lloc, i, guiats pels sorolls provinents de la planta baixa, han trobat la dona, que s'havia vestit amb l'uniforme de la residència. A l'escorcoll, a més, se li ha trobat material sanitari del centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor