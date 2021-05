Com tenir Whatsapp en dos mòbils diferents amb tres senzills passos

Whatsapp no deixa tenir la mateixa sessió en dos mòbils alhora. Va relacionada amb el número de telèfon que utilitza el dispositiu en qüestió, i no amb un compte d'usuari. Ara bé, hi ha un truc desconegut fins ara que ens permet utilitzar els xats en un segon dispositiu.Obre Google Chrome i dirigeix-te a la pàgina de Whatsapp Web des del dispositiu on l'aplicació no et deixa, a priori, utilitzar Whatsapp. Un cop oberta, la pàgina et demanarà descarregar l'aplicació per a mòbils, opció que has de descartar i, des dels tres punts de l'extrem dret superior, clicar a "Lloc web per a ordinador"Ara, amb el mòbil on sí que et deixa utilitzar Whatsapp, vés a l'opció "Whatsapp Web" i escaneja el codi QR que t'apareix a la pantalla del segon dispositiu. Així, ja tens la llista de xats als dos aparells. Tot sembla indicar que aquest truc ja no caldrà després de la pròxima actualització de Whatsapp, amb què podràs utilitzar l'aplicació des de diversos dispositius alhora,

