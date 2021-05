Un error informàtic de MasterCard fa que es dupliquin determinats cobraments als clients

Si ets usuari de MasterCard potser hauries de revisar els moviments de la teva targeta, ja que la companyia ha alertat d'un error informàtic que ha provocat que alguns cobraments es dupliquin.El fenomen es concentra sobretot entre els dies 25 i 26 d'abril, i no ha estat descobert fins més tard per Carrefour, que a través del seu compte de Twitter, l'empresa ha alertat del fet després que diversos clients denunciessin trobar-se amb cobraments duplicats procedents dels seus establiments.Des de MastesCard ja han comunicat que estan treballant per solucionar el problema i que realitzaran els reemborsaments de les quantitats cobrades.

