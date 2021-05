La mortalitat a les carreteres catalanes cau un 22,9% respecte al primer quadrimestre del 2020

27 persones han mort a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 30 d'abril, un 22,9% menys que en el mateix període de l'any passat, en què van morir 35 persones tot i el confinament domiciliari.Enguany han mort 11 motoristes, que suposen el 40% del total, quatre vianants, dos ciclistes i 10 conductors de turismes, furgonetes i camions. L'any passat, en el mateix període, només quatre dels 35 morts eren motoristes. En relació amb aquest augment, Trànsit demana consciència en la "fragilitat" del col·lectiu, tenint en compte que set dels 11 motoristes morts aquest any s'han produït en xocs amb un altre vehicle implicat.22 de les 27 morts a les carreteres catalanes enguany, un 81% del total, s'han produït en accidents amb més d'un vehicle implicat. Als primers quatre mesos del 2020 això només va succeir en el 53% dels casos. Així, els accidents amb un únic vehicle implicat han disminuït un 61.5%. De l'informe també en destaca la reducció de morts en turismes (de 18 a 9), i en vehicles pesants (de cinc a una).Per franges d'edat, les persones entre els 35 i els 44 anys acumulen una tercera part de les 27 víctimes d'aquest 2021. A més, només una víctima mortal d'enguany tenia més de 65 anys, respecte a les sis de l'any passat.Per contra, els morts d'entre 15 a 24 anys han passat de 2 a 4. Per dies, s'observa com 13 dels 27 morts s'han produït en feiners i 14 en caps de setmana o festius. Per mesos, hi ha hagut nou morts a l'abril, vuit al març, sis a l'abril i quatre al gener.Per demarcacions, 13 s'han produït a la de Barcelona, set a Girona, quatre a Tarragona i tres a Lleida. La de Girona és l'única on es produeix un augment respecte a les dades de l'any passat, amb una víctima mortal més. Tarragona, en canvi, és la que experimenta un descens més gran, venint de 10 morts en els quatre primers mesos de l'any.

