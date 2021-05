Un miler de persones convocades per CCOO i UGT reclamen una sortida «justa» a la crisi

Acte central, amb distàncies de seguretat, de la Intersindical per l'1 de maig

Un miler de persones han omplert la Via Laietana convocades per CCOO i UGT, en la primera manifestació del Dia del Treballador en pandèmia. Un any abans, en ple confinament, només es va poder fer un acte simbòlic a l'Hospital del Mar. Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han rebutjat "frontalment" els ERO "indecents" de la banca, tot preguntant a les administracions si permetran que els beneficis dels "ICO Covid" serveixin per pagar més de 10.000 acomiadaments. Al govern de l'Estat li han exigit que no "cedeixi al xantatge de la CEOE" i derogui la reforma laboral per donar "una sortida digna i justa" a la crisi. "No acceptarem un canvi d'agenda", ha avisat Pacheco. "Aquesta crisi no la pagarem", ha afegit Ros.Els líders sindicals també han reclamat als partits que han de formar l'Executiu català que es posin d'acord. "El Govern va molt més que tard", ha lamentat Ros, que també ha criticat el paper "absent" de la Generalitat en política industrial.L'augment de processos d'acomiadament col·lectiu a la banca i a la indústria i la petició als governs a actuar per assegurar que la recuperació econòmica "no deixi ningú enrere" han centrat els discursos dels sindicalistes.Treballadors de Nissan, H&M, CaixaBank o el BBVA han reclamat la derogació "immediata" de la reforma laboral, que "permet que una empresa marxi d'Espanya en un mes", ha dit Miguel Àngel Boiza, representant de CCOO a Nissan.Al seu torn, el sindicat independentista, la Intersindical-CSC, també s'ha manifestat. Ho ha fet en una vintena de poblacions de tot el país malgrat la pluja. L'acte principal ha reunit unes 200 persones a la porxada de l'Auditori de Barcelona. Allà han presentat la seva plataforma reivindicativa de set punts, entre ells la renda bàsica o la defensa del català als centres de treball.El secretari general, Sergi Perelló, ha afirmat que els avenços socials seran molt limitats sense les competències i possibilitat d'un estat propi, i en aquest sentit ha reclamat un sindicalisme nacional fort "per falcar el procés cap a la independència".Entre els que han pres la paraula hi havia representants de la Federació d'Estalvi de Catalunya, vinculada a la Intersindical, a CaixaBank o treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona.A l'acte de la Intersindical hi han assistit Pau Morales i Marta Rosique, diputats d'ERC, i Eulàlia Reguant i Albert Botran, de la CUP. També hi ha havia Marcel Mauri i Elisenda Palizue amb representacions d'Òmnium i l'ANC.

