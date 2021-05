VÍDEO | L'emotiva cançó d'una infermera dedicada als pacients d'UCI: «No esteu sols»

This is Amy-Lynn. An endoscopy nurse at The Ottawa Hospital, who has recently been redeployed to the ICU.

Here she is with a beautiful song for our patients... “You are not alone”.



Thank you for lifting our spirits, Amy-Lynn! 💙#StrongerTogether pic.twitter.com/Xn11mNr44D — The Ottawa Hospital (@OttawaHospital) April 24, 2021

Una infermera de l'Hospital d'Ottawa, la capital del Canadà, ha compost una cançó pels pacients de Covid-19 a l'UCI del centre. Es tracta d'Amy-Lynn Howson, qui ha estat traslladada de l'àrea d'endoscòpies a la de crítics per l'augment d'ingressos, segons el centre.En un vídeo compartit pel mateix hospital i que s'ha fet viral a xarxes, es veu Howson cantant la lletra, acompanyada d'una guitarra, que ella mateixa ha escrit per fer més amè el pas dels pacients per la Unitat de Cures Intensives, on no poden rebre visites, i els hi envia un missatge d'ànim: You are not alone, "no esteu sols" en anglès.En declaracions per a mitjans locals, la protagonista d'aquesta història ha explicat que va decidir compondre la cançó per animar una amiga amb una malaltia mental. Per això, basant-se en "les seves pròpies lluites", ha reinterpretat les lletres per donar coratge als pacients de coronavirus contra la malaltia i la soledat de l'aïllament.

