Aragonès apel·la a la necessitat «imminent» d'un Govern «a ple rendiment»

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha reclamat la necessitat que Catalunya tingui "de forma imminent" un Govern "en ple rendiment" per combatre les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Ho ha dit a Barcelona en l'acte d'ERC per commemorar l'1 de Maig, "La República del treball digne". "ERC ha treballat incansablement perquè això sigui possible com més aviat millor", ha recordat, tot fixant com a objectius en matèria laboral per al nou executiu "un Salari Mínim de Referència (SMR) per a Catalunya" i "la millora de les condicions laborals".L'acte dels republicans s'ha fet davant el monument escultòric en homenatge al polític i advocat català Francesc Layret. Aragonès ha volgut aprofitar aquest 1 de Maig per insistir en la necessitat de conformar Govern. "La gent té pressa, no pot esperar eternament", ha exclamat, tot assegurant que "ens interpel·len als que tenim responsabilitats polítiques i que hem rebut la confiança de la ciutadania a què posem en marxa sense dilatacions totes les institucions d'aquest país".Durant el seu discurs, el presidenciable ha lamentat els perjudicis econòmics que està comportant la pandèmia i ha situat a la població migrada i als joves com a grans damnificats. Per aquesta raó ha exigit accions, entre les quals la reforma laboral "que va prometre PSC i Podemos".Sense passar per alt el tancament de Nissan i Bosch, així com els ERO anunciats per BBVA i CaixaBank, ha assegurat que el sector ha de ser "part activa, amb injecció de recursos". "Cal que sortim d'aquesta crisi d'una manera diferent de la de 2008, no ha costa d'una baixada dels salaris", ha apuntat.L'acte ha comptat també amb els parlaments del president del Fòrum Sindical, Bau Silanes, qui ha apel·lat a la necessitat de posar "més recursos i vetllar per la classe treballadora". També la secretària general d'Esquerra Barcelona, Anna Nebreda, ha recalcat que queda un gran camí per recórrer i la importància d'aconseguir que "protecció social i recuperació econòmica" vagin de la mà. Per la seva part representant del Jovent Republicà, Anna Tresserras, ha exigit que aquesta crisi "no la paguem els de sempre" i ha instat a dir prou "contra un sistema capitalista que ens maltracta i oprimeix".

