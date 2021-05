VÍDEO | Ensurt de Marc Márquez per un aparatós accident a gran velocitat

Marc Márquez ha patit un aparatós accident aquest dissabte al matí durant la jornada de classificació del Gran Premi d'aquest diumenge al Circuit de Jerez. El cerverí ha caigut de la moto quan anava a 160 quilòmetres per hora, a l'altura de la corba 7 i ha xocat amb les tanques protectores. Ràpidament, les alarmes s'han encès entre comentaristes, companys d'equip i treballadors del circuit.



No Obstant això, tot i les espantoses imatges, Márquez s'ha aixecat pel seu propi peu i s'ha dirigit al box de l'equip amb una contusió cervical, segons han confirmat des del seu equip. Més tard ha estat traslladat a l'Hospital de Jerez per sotmetre's a una exploració i descartar altres afectacions. Abans, al circuit, Márquez ha tranquil·litzat a tothom: "Tot bé, ensurt".

¡NOOO! 😟 ¡Caída durísima de @marcmarquez93 cuando estaba a punto de terminar el FP3! 😕



Acabó chocándose con las protecciones de la curva 7 #SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/asyr3rIF7Q — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2021

Aquesta era la primera caiguda del català després del seu retorn a les pistes, el 18 d'abril, tornant d'una lesió al braç dret que el va mantenir allunyat dels circuits durant nou mesos. De fet, l'accident que li va provocar la baixa va tenir lloc al mateix circuit. La zona de la lesió no s'ha vist afectada en aquesta ocasió.

