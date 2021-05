Sàmper avisa que els ultimàtums «no són bons»

El conseller d'Interior i diputat de Junts, Miquel Sàmper ha assegurat aquest matí a Rac1 que els ultimàtums "no són bons". Les declaracions de Sàmper són una resposta a l'advertència d'ERC que situava l'1 de maig (avui) com a data límit per arribar a un acord abans d'explorar altres fórmules amb els de Puigdemont.Malgrat això, Sàmper ha assegurat que les converses amb els republicans "s'han intensificat els darrers dies" i ha remarcat la necessitat d'un "darrer esforç" per polir serrells. Dos mesos i mig després de les eleccions encara no hi ha un acord per formar Govern a Catalunya, i el rellotge corre.Amb l'1 de maig ja al calendari, no sembla haver-hi la perspectiva d'una entesa imminent. El repartiment de les conselleries i el full de ruta del procés centren les converses amb el 26 de maig com a data límit. s

