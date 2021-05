El Govern reconeix «l'error de no pensar prou» l'escenari posterior a l'estat de l'arma

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, considera un "error" el fet no haver "pensat prou" l'escenari posterior a l'estat d'alarma. Aquest 9 de maig finalitza l'estat d'excepció, amb què el Govern es queda desemparat a l'hora d'aplicar restriccions, i haurà de comptar amb el vistiplau del TSJC. Així, es desconeix quin paper tindran els confinaments territorials i el toc de queda.Pel que fa al confinament nocturn, vigent des de mitjans de l'octubre, Sàmper ha explicat que és un instrument "eficaç i efectiu" que, a partir del 9 de maig "pot passar a ser de set, sis o cinc hores". Fins dissabte, almenys, segueix la prohibició de sortir al carrer de 22 h a 6 h sense causa justificada.El conseller d'Interior ha passat aquest dissabte pels micròfons de Via Lliure de RAC1 per parlar d'una setmana clau coincidint amb el final de l'estat d'alarma. En aquest sentit, ha apuntat que la delegació de competències per part del govern espanyol "seria una via còmoda i ràpida", la qual, ha afegit, "tant de bo no haguéssim de fer servir" però estan estudiant.Per justificar el manteniment d'algunes restriccions sota la tutela d'executiu català, ha recordat que "la pandèmia no s'ha acabat", i per això, malgrat que la vacunació canvia l'escenari, "cal un instrument per actuar àgilment". Tenint en compte que el confinament autonòmic també finalitza amb l'acabament de l'estat d'alarma, Sàmper fa una crida a "trobar altres instruments jurídics, si fos necessari".En relació amb l'aforament a la cultura i als comerços, Sàmper ha dit que existeix la voluntat de "no fer passes enrere" sinó endavant, però que cal "ser lents i segurs".

