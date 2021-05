Detenen cinc persones pel presumpte robatori dels gossos de Lady Gaga

La policia ha detingut cinc persones com a presumptes autors del robatori dels gossos de Lady Gaga. Les investigacions apunten que els lladres s'haurien fixat en les mascotes no per ser propietat d'una de les cantants més reconegudes, sinó per la raça, bulldog francès.Els animals, anomenats Asia, Koji i Gustav, van desaparèixer després que el seu passejador, Ryan Fischer, fos assaltat amb un tret al pit pels carrers de Hollywood. L'home s'ha recuperat d'un pronòstic crític, i els gossos han tornat a la seva propietària després que una dona, Jennifer McBride, els hi retornes a canvi d'una recompensa de 500.000 euros.Ara, però, la història té un segon capítol: McBride, de 50 anys, així com tres joves de 18, 19 i 27 anys, i el pare de dos d'aquests, de 40 anys, han estat arrestats acusats d'un delicte d'intent d'assassinat i un altre de robatori, segonsDesprés del robatori, Gaga va fer una crida a xarxes socials perquè tothom que tingués indicis de la localització dels tres gossos la contactés. Oferia una recompensa de mig milió d'euros assegurant que el seu cor "estava ferit" i catalogant d'"heroi" al passejador.

