Desapareix el llibre de família per un document digital individual

Adeu al tradicional llibre de família que, des d'aquest divendres, ja no es fa i ha estat substituït per un document digital. Aquest "registre individual", un full o extracte digital amb les dades personals de la vida de cada individu.Aquest divendres 30 d'abril va entrar en vigor la llei 20/2011, del 21 de juliol, del Registre Civil, una norma aprovada fa 10 anys i que substitueix aquest document familiar de paper per un registre individual i en format digital. Dimecres, el Senat va avalar el text definitiu, en què s'han fet diverses modificacions.L'objectiu és "prioritzar l'historial de cada individu, alliberar-lo de càrregues administratives i equilibrar la protecció del dret fonamental a la intimitat amb el caràcter públic del Registre Civil".El registre individual s'obrirà amb la inscripció del naixement del nadó o amb la primera dada que s'hi registri i hi constaran les dades relatives a la identitat, l'estat civil i la resta de circumstàncies de la vida d'una persona determinades per llei. En el moment de la inscripció s'atorgarà també a cada individu un codi alfanumèric. La inscripció es continuarà fent a les oficines del Registre Civil o en els consolats, si és a l'estranger.Què passarà amb el llibre de família? Aquest ja no s'expedirà, però els que ja existeixen continuaran sent vàlids i s'aniran actualitzant amb els canvis que hi hagi a la unitat familiar.

