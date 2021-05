Una explosió de gas un edifici de Blanes deixa una dona ferida i obliga a desallotjar tot el bloc

Restes de l'explosió a Blanes Foto: ACN

Una explosió de gas en un pis de Blanes ha deixat una dona de 42 anys ferida de consideració. La víctima ha patit cremades a diverses parts del cos –sobretot a la cara- i se l'ha traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per ser atesa. Els fets han passat pels volts de dos quarts de dotze de la nit d'aquest divendres. Segons les primeres investigacions, una bombona de butà ha explotat, per causes que encara s'estan investigant, i ha produït una deflagració a l'habitatge de la dona, un àtic situat al centre de Blanes, entre els barris de Sa Massaneda i Els Pavos. L'explosió ha provocat destrosses a dins del pis i ha fet que molts materials caiguessin al carrer, sense provocar danys a cap veí.La runa que s'ha desprès a conseqüència de l'explosió, però, ha caigut sobre diversos vehicles que estaven estacionats al carrer que han quedat malmesos. L'incident ha obligat a desallotjar els set veïns que hi havia als altres pisos. Fins a quarts de quatre de la matinada no han pogut tornar als seus habitatges, un cop l'arquitecte municipal ha constatat que l'edifici no havia patit danys estructurals.L'explosió ha obligat a mobilitzar fins a deu dotacions de Bombers, cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, quatre de la Policia Local de Blanes, dues de Mossos d'Esquadra i una de Protecció Civil.

