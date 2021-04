França sancionarà els 40 militars que van signar un manifest xenòfob i d'ultradreta

França sancionarà "de manera exemplar" la quarantena de militars que van signar un manifest d'ultradreta. El cap de l'exèrcit francès, el general François Lecointre, ha explicat aquest divendres que no hi haurà cap mena d'impunitat pels soldats que van escriure un text ple de consignes ultradretanes i amb el suport de Marine Le Pen. Lecointre ha assegurat que fins i tot poden ser expulsats de l'exèrcit, sobretot els que es troben més a prop de l'edat de jubilació.El manifest es va publicar la setmana passada en una coneguda revista d'ultradreta francesa Valeurs Actuelles, on s'assegurava que França estava vivint una "decadència com a país" a causa d'una "influència islamista". El text va aixecar molta polseguera al país i al govern que presideix Emmanuel Macron. La ministra de Defensa, Florence Parly, va demanar sancions contundents als comandaments militars.“Tots aquests oficials generals seran convocats davant un consell militar. Quan s’acabi aquest procediment, el president de la República signarà un decret d’expulsió”, ha explicat Lecointre, fent referència a la vintena de generals d'avançada edat que han donat suport i han signat el manifest d'ultradreta.

