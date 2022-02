Torna l'elaborada estafa de la «doble trucada»: així pots esquivar-la

L'(OCU) ha denunciat el retorn d'un tipus d'estafa telefònica coneguda com "l'estafa de la". Els estafadors suplanten empreses de telefonia i amenacen les víctimes amb una pujada de preu de les seves tarifes -normalment d'uns- per forçar-los a canviar d'operador.Poc després, els estafadors tornen a trucar, en aquest cas fent-se passar per unade telefonia que li ofereix una oferta a la víctima si canvia d'operadora. En alguns casos arriben a dir que aquesta tarifa està avalada per l', una cosa que l'organització ha recordat que és totalmentTal com alerta l'OCU en un comunicat, aquesta estafa és mésdel normal. L'estafa de la doble trucada és en realitat una campanya de, on els ciberdelinqüents es fan passar per companyies per aconseguir les dades de l'usuari. El parany afecta els clients de diferentsAixí mateix, l'organització insta els usuaris ad'aquestes trucades, i recorda que les companyies de telefonia mai truquen als seus clients per informar sobre augments de les seves tarifes. També recomanen als usuaris desconfiar especialment si es tracta d'un, per sobre de 10 euros, i si s'avisa de forma imminent, ja que les operadores estan obligades a comunicar els canvis amb

