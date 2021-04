El repte majúscul de Kilian Jornet després de ser pare per segon cop

Kilian Jornet, tot just dues setmanes després del naixement de la seva segona filla, torna a ser al Nepal. En aquesta ocasió, tot apunta que intentarà un repte majúscul: l'ascensió a l'Everest per la difícil aresta oest encadenant el Lhotse (8.511 m). Tot, òbviament, sense oxigen. L'alpinista alemany David Göttler serà el company del català en aquest nou projecte.Més enllà de la dificultat tècnica, la Covid apareix com un altre element d'incertesa. En els darrers dies s'han detectat desenes de positius al camp base de l'Everest, fet que pot obligar a modificar els plans. Jornet va fer història el juny del 2017 en aconseguir una doble ascensió a l'Everest en només sis dies de diferència.

