«El Senyor dels Anells» desafia la pandèmia: la reestrena que pot salvar els cinemes

"Un anell per a governar-los a tots. Un anell per a trobar-los... un anell per atraure'ls a tots i lligar-los a les tenebres". L'escriptura que llegeix Ian McKellen en el paper de Gandalf s'ha convertit en tot un ritual de la cultura popular cinematogràfica del món sencer. El Senyor dels Anells és una de les majors aventures i epopeies que s'ha fet mai a la història de la gran pantalla i després de vint anys de la seva estrena es podrà tornar a veure a les sales de cinema. En una versió remasteritzada en 4k pel mateix director, Peter Jackson, amb una qualitat de visualització mai vista.La trilogia que adapta les novel·les fantàstiques de J.R.R. Tolkien es projectaran a una immensa selecció de cinemes de tot Catalunya des d'aquest divendres 30 d'abril fins al pròxim 22 de maig. Aquesta reestrena és un reclam majúscul per als fanàtics de la saga, que fa dues dècades que no poden gaudir a la gran pantalla. És una bona excusa per als que mai l'han vista i és un bàlsam per a les sales que poden retrobar-se amb el públic gràcies a un enorme incentiu.Peter Jackson, director de les tres pel·lícules - i de la saga posterior, El Hobbit -, va crear un món immens de fantasia, escenografies, personatges i ple de grans moments que han quedat gravat en la retina del públic i de la crítica. La joia que provoca El Senyor dels Anells a la gran majoria d'espectadors ha aconseguit agrupar en el mateix bàndol -molt poques vegades ha ocorregut al llarg de la cinematografia popular- als analistes professionals i als espectadors. I és en aquesta màgia on transcorren les aventures d'en Frodo i la comunitat de l'anell, en un exercici d'orfebreria cinematogràfica.Escenaris gegants, una mínima incidència dels efectes especials, grans decorats, maquillatge i un repartiment escollit de manera quirúrgica són els ingredients que s'agrupen al voltant del cor de la trilogia: el guió, l'adaptació fantàsticament feta de les rareses novel·lístiques que va crear Tolkien. Un immens univers, amb llengües pròpies, races fantàstiques, monstres, batalles i èpica.El Senyor dels Anells redefineix el cinema èpic des d'una perspectiva moderna però amb essència de la filmografia clàssica que va enamorar generacions. La indústria de Hollywood omplia sales de cinema amb Espartac, Ben-Hur o Lawrence d'Aràbia. Als anys 90 i 2000 ho va tornar a aconseguir amb Braveheart, Dances with Wolves, The Last of the Mohicans, Troy o Gladiator. Però res en comparació amb El Senyor dels Anells. I vint anys després es podrà tornar a gaudir d' una banda sonora sense rival en el cinema contemporani

