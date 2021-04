Altres notícies que et poden interessar

Una jove de 16 anys viu una situació molt difícil després de contagiar-se de Covid-19. La Verena Garcia, una adolescent de Múrcia, va contraure el coronavirus l'octubre del 2020 i des de llavors no ha pogut parar de tossir.Ha explicat la seva història a diversos mitjans, on a través de les imatges es pot veure que la jove tus cada dos segons, sense parar en cap moment. Ella mateixa ha explicat que la incapacita per a la gran majoria de situacions que ha d'afrontar durant el dia."Des que m'han diagnosticat la Covid a l'octubre no he parat de tossir" explica una resignada Verena, que ha deixat d'anar a l'escola i no pot sortir de casa per no haver de patir, encara més, les seqüeles del virus. A més de la tos, l'adolescent explica que té molts mals de cap i un fort dolor muscular. El fet de tossir encara agreuja més aquests malestars a tot el cos.De moment segueix en observació mèdica, que segons han explicat diversos mitjans i la mateixa família de la jove murciana, l'origen d'aquesta tos podria ser neurològic.

