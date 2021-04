Alerta per ruixats intensos a tot el país aquest cap de setmana

Per avui i demà hi ha activats avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per intensitat de pluja a diverses comarques.

Els xàfecs poden acumular més de 20 mm en 30 minuts. Aniran sovint acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. pic.twitter.com/3uY5EMbDGE — Meteocat (@meteocat) April 30, 2021

Alerta per pluges fortes arreu del país durant el primer cap de setmana d'obertura comarcal després de Setmana Santa. Malgrat entrar dins del mes de maig, la borrasca "Lola" deixarà un descens de temperatures acompanyat de grans ruixats fins al diumenge i ja s'ha activat l'alerta per fortes pluges per aquest divendres i dissabte.Aquesta tarda s'esperen ruixats i xàfecs a punts de l'interior del territori, especialment a l'àrea central i nord de la serra prelitoral. Poden anar acompanyats de tempesta. Al llarg del dissabte i diumenge hi haurà intervals de núvols que aniran tapant la meitat nord del territori. Les precipitacions s'estendran de forma generalitzada per tot el territori i podrien desencadenar en tempestes fortes.La baixada de les temperatures serà generalitzada i en zones com el Pirineu podria arribar a caure fins als 2 graus. Les màximes també disminuiran lleument i es mouran entre els 15 i 21 graus, mentre que la cota de neu arribarà als 2.100 metres.

