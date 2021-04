Turull afirma que els vots particulars del TC «omplen d'esperança» el camí cap a Estrasburg

L'exconseller condemnat per l'1-O Jordi Turull considera que els dos vots particulars contraris a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que confirma la pena imposada pel Suprem són "un forat al ventre" d'aquest òrgan i que els "omplen d'esperança" en el camí a Estrasburg. En roda de premsa, Turull ha criticat el govern de Pedro Sánchez perquè considera que s'omple la boca parlant de cordó sanitari a la ultradreta i l'ha instat a decidir a quin costat del TC vol estar. També ha interpel·lat els tribunals amb causes de l'1-O a arxivar-les.L'advocat Jordi Pina ha avançat que recorreran al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sense esperar a esgotar els quatre mesos de termini ni la sentència dels altres polítics. Ha estat la primera roda de premsa sobre el procés judicial de l'1-O en què Turull ha pogut participar, aprofitant un permís penitenciari puntual que permet el segon grau. Pina ha assenyalat que presentaran el recurs en les properes setmanes i que el prepararan amb un equip format per professionals que s'han ofert a col·laborar, alguns dels quals "no promulguen amb l'independentisme".

