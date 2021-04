Sanitat i les autonomies ajornen la decisió sobre la segona dosi d'AstraZeneca en menors de 60

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha decidit posposar la decisió de l'administració de la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 d'AstraZeneca en menors de 60 anys a l'espera de conèixer els resultats de l'estudi de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) sobre la seguretat i eficàcia de posar al seu lloc una dosi de Pfizer.En línia amb aquesta decisió, Sanitat i les autonomies han acordat ampliar de 12 a 16 setmanes l'interval entre la primera i la segona dosi d'AstraZeneca per a menors de 60 anys que ja han rebut la primera, igual que altres països com Irlanda. "Ampliar l'interval permetrà disposar de més informació per poder prendre una decisió que garanteixi la seguretat de la vacunació tenint en compte el millor coneixement disponible", explica Sanitat en un comunicat, apel·lant al "principi de precaució".Així, el Ministeri justifica que "es podran revisar les dades de farmacovigilància que es vagin publicant sobre l'ús de la segona dosi d'AstraZeneca en aquest grup d'edat i la nova evidència sobre l'ús d'una vacuna diferent de les que hagin rebut la primera dosi d'AstraZeneca". "A més, es comptarà amb els resultats de l'estudi d'intercanviabilitat de dosi de la Universitat d'Oxford i d'altres assaigs clínics com el que s'ha iniciat a Espanya per part de l'ISCIII", afegeixen al respecte.Madrid s'ha mostrat "clarament en contra" que l'estratègia de vacunació "sigui detinguda per aquest assaig", al·legant "raons purament tècniques". "És un assaig que inclou a 600 pacients. Els assaigs pivotats de les vacunes s'han inclòs a milers", ha argumentat aquest divendres en roda de premsa el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19 de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero.En canvi, la Federació de les Associacions Científic Mèdiques Espanyoles (FACME), que agrupa 46 societats cientificomèdiques (i que estava presidida per Zapatero fins que va abandonar el càrrec per sumar-se a l'Executiu d'Isabel Díaz-Ayuso), "ha donat suport a aquesta decisió", segons el Ministeri.

